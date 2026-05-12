Власти Тульской области проведут анализ загрузки гостиниц в регионе. Особое внимание будет уделено тому, как прошли майские праздники для туристической отрасли.

По данным Российского союза туриндустрии, интерес к военно-патриотическому туризму в России вырос на 50%. Тула остаётся одним из самых популярных направлений.

Спрос на ж/д билеты в Тулу вырос в 3,5 раза. Брони в гостиницах увеличились на 9%. В регион приехало около 70 000 туристов, 70% из них — из Москвы и области. В этом году появились туристы из Ростова, Омска, Смоленска, Тамбова.

Эксперты фиксируют 100% бронирование мест в гостиницах не только в историческом центре, но и в Веневском, Заокском, Алексинском и Кимовском районах.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил профильным ведомствам проанализировать среднюю загрузку гостиниц во всех муниципалитетах, а не только в Туле.

«Мы с вами заинтересованы в том, чтобы развивались у нас и другие туристические маршруты с выездами в наши муниципалитеты. Вот вы, собственно, тут положили мне на стол: Богородицк, Алексинские просторы, Одоевские сказки, Белёвское наследие, Заокские легенды, Куликовские дали и так далее. Вот эти маршруты, конечно, нужно популяризировать», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что развитие туризма должно идти по всей территории региона:

«Чем лучше мы с этой работой будем справляться, тем лучше будет ощущать себя гостиничный бизнес, бизнес с загородными базами, отелями и так далее».