С начала 2026 года 1860 семей в Тульской области направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. На эти цели уже выделено более 1,3 миллиарда рублей, рассказали в региональном Соцфонде.

Маткапитал можно потратить на погашение ипотеки или внесение первоначального взноса — сразу после рождения ребенка, независимо от того, когда был оформлен кредит. А также на покупку, строительство или реконструкцию жилья без ипотеки — после того, как ребенку исполнится три года.

Важно: ремонт квартиры или дома не входит в перечень разрешенных трат. А вот пристроить комнату или второй этаж к дому можно, если после этого увеличится жилая площадь.

Уточняется, что жилье должно находиться на территории России. При покупке дома потребуется заключение о его пригодности для проживания (выдается районной комиссией). После покупки или строительства жилье обязательно оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи.

Срок рассмотрения заявления — 5 рабочих дней, столько же времени занимает перечисление средств после одобрения.