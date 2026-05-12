В Узловой вынесен приговор двум должностным лицам электросетевой компании. Их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие выяснило, что 27 февраля 2025 года эти сотрудники получили от местного предпринимателя 5 миллионов рублей. Взятка была дана за то, чтобы ускорить подключение строящегося объекта к электрическим сетям. Деньги передавались через посредника.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Следователи СКР по Тульской области провели масштабную работу, собрали все необходимые доказательства и восстановили картину произошедшего.

Суд признал обоих виновными. Один получил 8 лет и 6 месяцев, а другой — 8 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, им запрещено 5 лет занимать управленческие должности в компаниях, связанных с электроэнергетикой.