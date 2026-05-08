В небе над Тульской областью за ночь уничтожено 11 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Упавшие на землю БПЛА могут содержать взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено! Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Будьте внимательны, об обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.