В Узловой стартует благоустройство кладбища, расположенного со стороны деревни Данилово. Соответствующий тендер на поиск подрядчика размещен на госзакупках. Стоимость контракта — 16,5 миллиона рублей.
Работы включают отсыпку щебнем:
- стоянки автотранспорта,
- главной дороги вдоль кладбища,
- пространства вокруг первого сектора,
- внутренних проездов в первом секторе.
Работы должны начать 1 июня 2026 года и закончить к 1 сентября. В документации уточняется, что подрядчик вправе выполнить заказ досрочно.
Уточняется, что заказчик не предоставляет подрядчику складские и бытовые помещения. Затраты на доставку рабочих до объекта и обратно несёт исполнитель.
Подрядчик обязан соблюдать нормы привлечения иностранной рабочей силы. Перед любыми земляными работами необходимо вызвать владельцев подземных коммуникаций. Вся ответственность за повреждения инженерных сетей лежит на подрядчике.