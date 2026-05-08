В Узловой стартует благоустройство кладбища, расположенного со стороны деревни Данилово. Соответствующий тендер на поиск подрядчика размещен на госзакупках. Стоимость контракта — 16,5 миллиона рублей. 

Работы включают отсыпку щебнем:

  • стоянки автотранспорта,
  • главной дороги вдоль кладбища,
  • пространства вокруг первого сектора,
  • внутренних проездов в первом секторе.

Работы должны начать 1 июня 2026 года и закончить к 1 сентября. В документации уточняется, что подрядчик вправе выполнить заказ досрочно.

Уточняется, что заказчик не предоставляет подрядчику складские и бытовые помещения. Затраты на доставку рабочих до объекта и обратно несёт исполнитель.

Подрядчик обязан соблюдать нормы привлечения иностранной рабочей силы. Перед любыми земляными работами необходимо вызвать владельцев подземных коммуникаций. Вся ответственность за повреждения инженерных сетей лежит на подрядчике.