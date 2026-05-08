Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 8 мая, в Туле прошел парад дошкольников, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поприветствовал маленьких участников и зрителей мероприятия.

«Я думаю, что сегодня, участвуя в параде дошкольников, вы впервые по-настоящему соприкоснулись с важностью этого праздника. Вы большие молодцы! Все красивые, нарядные, все прошли очень здорово, я думаю, на радость своим родителям и всем, кто увидит это мероприятие. Если честно, то практически до слёз, когда вы проходите. Я думаю, что вот те, кто стоит за моей спиной, ваши родители, родные, близкие, все те, кто вас любит, думаю, что именно это чувство и испытывают. Поэтому ещё раз вам всем спасибо большое», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что дошкольники впервые осознали важность праздника, и поздравил их с наступающим Днем Победы.

В параде участвовали 194 ребенка и 36 воспитателей из 21 дошкольного учреждения. На груди каждого участника был закреплен бейдж с фотографией предка-фронтовика в рамках акции «Герой в сердце».

Шествие завершила техника — уменьшенные копии советского танка Т-34-85 с шестью воспитанниками на борту.

Парад завершился возложением цветов к монументу «Бессмертный полк».