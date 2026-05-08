Мировой судья судебного участка № 5 Одоевского района рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главы администрации муниципального образования Арсеньевский район Игоря Макарова.

Основанием для возбуждения дела послужили грубые нарушения в сфере гражданской обороны, выявленные в ходе плановой проверки.

В частности, специалисты обнаружили отсутствие запасов химических веществ для борьбы с пожарами; неподготовленность служб и ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; недостаток резервов для обеспечения жизненно важных систем (водоснабжение, электроснабжение) и др.

Глава администрации не присутствовал на заседании, но отправил ходатайство с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. В документе он пообещал устранить все нарушения в кратчайшие сроки.

Чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.