За то, что он покинул место ДТП.

Фото из архива Myslo.

Одоевский мировой судья судебного участка № 15 рассмотрел дело об административном нарушении в отношении жителя поселка Дубна.

28 апреля вечером мужчина за рулем своего ВАЗа наехал на бетонные ограждения возле дома № 35 по улице Первомайской. Вместо того чтобы дождаться инспекторов ГАИ, водитель скрылся с места происшествия и не сообщил о случившемся в полицию.

Мужчина признал свою вину в судебном заседании.

Постановлением мирового судьи его лишили водительских прав на год и два месяца. Решение суда еще не вступило в законную силу.