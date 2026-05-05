Всенародный исторический проект «Лица Победы» — инициатива Музея Победы, направленная на сохранение и передачу будущим поколениям свидетельств о Великой Отечественной войне. Проект получил поддержку Президента России Владимира Путина.

Любой желающий может добавить в проект историю своих близких — дедушек, бабушек, дальних родственников или знакомых. Для этого понадобятся:

фотография человека (или ее электронная копия);

годы жизни;

информация о вкладе в Победу (где воевал, работал, помогал фронту).

Передать авторам проекта информацию об участниках Великой Отечественной войны можно здесь.