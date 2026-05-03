В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще два украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Помните: упавшие на землю БПЛА могут содержать взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!

Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами. Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам 01, 101 и 112.