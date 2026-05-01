Губернатор Тульской области поделился новостью в своем канале на Дзене:

В наборы вошли: чай, кофе, кондитерские изделия, консервы, средства личной гигиены и многое другое. Важная составляющая каждой посылки — открытки от школьников со словами поддержки и благодарности.

— Праздничные наборы будут доставлены каждому бойцу к 9 Мая. Мы постарались, чтобы наши земляки почувствовали заботу родного дома, — говорит Дмитрий Миляев. — Подарки получат не только военнослужащие нашей легендарной 106-й воздушно-десантной Тульской Краснознаменной орденов Кутузова и Суворова дивизии, но и бойцы из других подразделений, которые участвуют в специальной военной операции.

В формировании и фасовке наборов активное участие принимали

представители бизнеса, волонтеры, образовательные учреждения, правительство региона, ГУ МЧС России по Тульской области и многие другие.

Все вместе мы приближаем нашу Победу! Она непременно будет за нами!