Отвечая на вопросы журналистов, глава региона Дмитрий Миляев отметил, что несмотря на то, что основная команда, игравшая в Высшей хоккейной лиге, закончила сезон не с самыми лучшими результатами, ей есть куда расти.

«Я думаю, что она будет двигаться вперед. Драматизировать ситуацию не стоит. Игроки набирались опыта, игровой практики в Высшей хоккейной лиге. Впереди победы будут», — сказал Дмитрий Миляев.

Он также отметил достижения команды по следж-хоккею, которая два года подряд завоевывает титул чемпиона России.

«Венец спортивного мастерства — это следж-хоккеисты. Они второй год подряд становятся чемпионами России. Это очень статусное звание. Мы с большим волнением наблюдали за их играми. Они победу завоевали заслуженно. Но завоевать звание — это одно, а вот удержать звание психологически тяжелее. Ребята справились, и они большие молодцы. Когда ты смотришь вживую — эти бешенные скорости, силовая борьба… Они проявили удивительную сыгранность и композиционную игру. Мне матч тогда очень понравился. Ребятам огромный респект!» — добавил губернатор.