28 апреля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в пресс-конференции, посвященной итогам хоккейного сезона 2025/2026 команд системы «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова» и обозначил планы по дальнейшему развитию этого вида спорта в области.

Мероприятие началось с демонстрации ролика о достижениях команд системы АКМ в минувшем сезоне. После просмотра губернатор с юмором отметил, что, по сути, пресс-конференцию можно было на этом и закончить.

Главным вопросом, адресованным губернатору, стала дальнейшая судьба финансирования клуба и массового спорта. Ответ Дмитрия Миляева был однозначным:

«Ну вот, к финальной части вопроса. Посмотрите, сколько видеокамер на меня смотрит. Как я могу сказать, что нет, в следующем сезоне мы не будем никого поддерживать? Ну, конечно, продолжится эта политика».

Губернатор подчеркнул, что региональное правительство уделяет сфере физкультуры и спорта самое серьёзное внимание. Он отметил, что область никогда не была иждивенцем и всегда софинансировала строительство спортивной инфраструктуры.

В планах — начало строительства новой тренировочной арены в текущем году, а также установка инклюзивных площадок и реализация других проектов за счёт регионального бюджета.

Дмитрий Миляев заверил, что финансовая поддержка Федерации хоккея и совместные акции с клубами будут продолжаться.

«Мы все с вами видим, что хоккей у нас любят. У нас всегда трибуны практически полные… Мы убеждены, что победы впереди её ещё ждут», — заключил глава региона.

Губернатор похвалил команду за боевой дух, отметив, что даже в не самый удачный сезон скучных матчей у АКМ не было.