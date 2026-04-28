28 апреля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в пресс-конференции, посвященной итогам хоккейного сезона 2025/2026 команд системы «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова».

Рассуждая о причинах быстрого вылета АКМ из Высшей хоккейной лиги в прошлом сезоне, губернатор отметил два фактора:

— Один из них — субъективный. В любом виде спорта нет ни одного клуба, который ни разу не оказывался в состоянии кризиса. У всех были взлёты и падения. Причины всегда разные: где-то финансовые, где-то кадровые или организационные ошибки и так далее.

Второе: давайте все-таки делать скидку на то, что хоккей в Тульской области активно развивается буквально 10 лет. Это молодой профессиональный хоккей.

Дмитрий Миляев добавил, что перспектива у хоккея безусловно есть: в Тульской области более 1000 ребят занимаются в организациях спортивной подготовки и готовятся стать настоящими хоккеистами в будущем.

«С одной стороны, безусловно, нужно делать работу над ошибками, но, с другой стороны, в целом мы с вами находимся в таком молодёжном ещё, по сути дела, движении хоккея в Тульской области, поэтому всё впереди», — резюмировал глава региона.