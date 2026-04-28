9 Мая в филиале Государственного исторического музея в Туле отметят специальной программой. В 2026 году праздник, объединяющий поколения, посвящен 85-летию героической обороны Тулы.
Программа мероприятий:
6 мая
- 14.00 ― читка пьесы Рагима Мусаева «Тульский рабочий полк: обережный рубеж», 12+. Читка посвящается героям Тульского рабочего полка, которые мужественно защищали родной город в 1941 году.
- 17.00 ― концерт «Музыка Великой Победы», 12+. Концерт-посвящение тем, кто отдал жизнь во имя Победы на фронтах и в тылу. В исполнении Губернаторского духового оркестра прозвучат шедевры отечественной музыки, созданные М. Блантером, В. Соловьевым-Седым, Н. Богословским, В. Баснером, М. Таривердиевым, М. Гулько.
9 мая
- 14.00 – 16.00 ― мастер-класс «Сохраняя память», 6+. Юные посетители с помощью волонтеров Исторического музея изготовят открытки.
- 14.00, 16.00 ― детская экскурсия с мастер-классом «Господа офицеры», 10+.
15 мая
- 16.00 – лекция «Фронтовые кинооператоры», 12+. Слушатели узнают о профессиональной деятельности фронтовых кинооператоров, трудностях съемки в условиях боевых действий и роли, которую играли отснятые материалы в жизни советских людей.
- 18.00 ― лекция «Оборона Тулы в документах Государственного архива Тульской области», 12+. На лекции будет представлен комплекс документов, посвященных обороне Тулы, хранящийся в Государственном архиве Тульской области.
В программе возможны изменения. Дополнительная информация по телефону +7 (4872) 77 31 65.