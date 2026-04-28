9 Мая в филиале Государственного исторического музея в Туле отметят специальной программой. В 2026 году праздник, объединяющий поколения, посвящен 85-летию героической обороны Тулы.

Программа мероприятий:

6 мая

  • 14.00 ― читка пьесы Рагима Мусаева «Тульский рабочий полк: обережный рубеж», 12+. Читка посвящается героям Тульского рабочего полка, которые мужественно защищали родной город в 1941 году.
  • 17.00 ― концерт «Музыка Великой Победы», 12+. Концерт-посвящение тем, кто отдал жизнь во имя Победы на фронтах и в тылу. В исполнении Губернаторского духового оркестра прозвучат шедевры отечественной музыки, созданные М. Блантером, В. Соловьевым-Седым, Н. Богословским, В. Баснером, М. Таривердиевым, М. Гулько.

9 мая

  • 14.00 – 16.00 ― мастер-класс «Сохраняя память», 6+. Юные посетители с помощью волонтеров Исторического музея изготовят открытки.
  • 14.00, 16.00 ― детская экскурсия с мастер-классом «Господа офицеры», 10+. 

15 мая

  • 16.00 – лекция «Фронтовые кинооператоры», 12+. Слушатели узнают о профессиональной деятельности фронтовых кинооператоров, трудностях съемки в условиях боевых действий и роли, которую играли отснятые материалы в жизни советских людей. 
  • 18.00 ― лекция «Оборона Тулы в документах Государственного архива Тульской области», 12+. На лекции будет представлен комплекс документов, посвященных обороне Тулы, хранящийся в Государственном архиве Тульской области.

В программе возможны изменения. Дополнительная информация по телефону +7 (4872) 77 31 65.