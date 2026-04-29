Вчера, 28 апреля, в Ледовом дворце Тулы состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги хоккейного сезона 2025/26 команд «Академии хоккея им. Б. П. Михайлова». На вопросы журналистов ответили статс-секретарь — заместитель министра спорта Российской Федерации Александр Никитин, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров Группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Губернатор отметил важность развития хоккея в Тульской области, подчеркнув, что этот вид спорта существует здесь всего около десяти лет:

«Благодаря усилиям Алексея Геннадьевича Дюмина мы наблюдаем стремительное развитие профессионального хоккея, а также рост интереса к любительскому и массовому хоккею. Это необходимо продолжать, у нас всё впереди!» — заявил Дмитрий Миляев.

Одним из самых ярких достижений текущего сезона стало второе подряд чемпионство следж-хоккеистов. Команда «АКМ-следж» вновь завоевала Кубок чемпионов России.

«Паралимпийская сборная России получила разрешение на участие в международных соревнованиях под флагом и с гимном, что является важным событием для всей страны. Наши паралимпийцы уже продемонстрировали свою силу на последней Паралимпиаде, заняв третье командное место. Губернатор Миляев активно поддерживает развитие адаптивного спорта, в том числе следж-хоккея». Большинство игроков сборной — спортсмены из «АКМ-следж», которые уже готовятся к следующим Паралимпийским играм», — сказал Александр Никитин.

«АКМ — главная команда, выступающая во Всероссийской хоккейной лиге, перед стартом сезона заметно обновилась, стала моложе и ярче. Сразу семь игроков молодежки получили игровую практику в ВХЛ, команда показала успешную работу вертикали. Важность воспитания молодых хоккеистов, которые способны стать лидерами взрослой команды», — отметил Александр Шамстудинов.

Напомним, молодежный состав «Академии Михайлова» преодолел плей-ин, а в плей-офф в непростом противостоянии уступил действующим чемпионам МХЛ — московскому «Спартаку». Тем не менее команда сохранила место в Золотом дивизионе и выполнила поставленную задачу. Успеха добились и две другие команды МХЛ. «Академия Михайлова-Юниор» показала свой лучший результат, заняв пятое место по итогам регулярного первенства и завоевав Кубок губернатора Тульской области. Команда «АКМ-Новомосковск», одна из самых молодых в лиге, завершила сезон пятью победными матчами подряд. В ее составе много выпускников детской школы Академии.

На уровне детско-юношеского спорта Академия также демонстрирует высокие результаты: все группы в сезоне 2026/27 вновь будут выступать в высших лигах чемпионата и Кубка Москвы.

«Для нас важно создавать условия, благодаря которым юные хоккеисты получают шанс реализовать свой потенциал. В новом сезоне мы продолжим совершенствовать тренировочный процесс и поддерживать юных спортсменов. Важно, чтобы каждый воспитанник Академии чувствовал уверенность и имел возможность проявить себя в большом хоккее», — добавил Александр Шамсутдинов.

Он также отметил, что впереди тяжелая, трудная и интересная работа и те хоккейные традиции, которые зародились в Тульской области, должны продолжаться и в других регионах. А что касается выступления команды АКМ, то ситуация должна исправиться — уже в следующем сезоне от команд системы ждут более высоких результатов и борьбу за самые высокие места. Сейчас за тульские команды выступают Илья Канарский и Кирилл Зарубин — оба вратаря задрафтованы клубами Национальной хоккейной лиги — в этом большая заслуга «Академии Михайлова», которая и дальше продолжит развивать хоккей в регионе и доводить своих воспитанников до больших хоккейных высот.