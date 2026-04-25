В Кимовске судом прекращено уголовное дело в отношении 27-летнего Алексея О. Мужчина обвинялся в краже.

Судом установлено, что в декабре 2025 года обвиняемый отдыхал в глэмпинге «Аномалия». Там мужчина присмотрел прицеп-автодом, который захотел украсть. Прицепил его к своему «УАЗу» и увез. Нанесенный ущерб составил 245 000 рублей.

В ходе судебного процесса потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Алексей О. не только загладил и возместил материальный ущерб, но и несколько раз извинился.

Постановлением суда уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи с примирением сторон.