В Новомосковске выбрали «Учителя года»

В соревновании приняли участие педагоги из различных образовательных учреждений города, которые поделились своими уникальными наработками, методическими находками и авторскими образовательными программами. Оценку выступлений проводило компетентное жюри, куда вошли опытные учителя, методисты и представители городского комитета по образованию. Особое внимание уделялось не только глубине профессиональных знаний, но и творческой составляющей, навыкам эффективной работы с детским коллективом и способности формировать духовно-нравственные ориентиры у школьников.

Победителем в главной номинации и обладателем диплома I степени признана Екатерина Корнеева, учитель начальных классов школы № 14. Она представит Новомосковск на следующем, региональном уровне конкурса. Также были отмечены победители в других номинациях. Все участники получили памятные подарки и дипломы за участие.