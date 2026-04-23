  В Новомосковске выбрали «Учителя года»
В Новомосковске выбрали «Учителя года»

Подведены итоги муниципального этапа всероссийского конкурса профмастерства.

В Новомосковске выбрали «Учителя года»
Фото novomoskovsk.gosuslugi.ru

В соревновании приняли участие педагоги из различных образовательных учреждений города, которые поделились своими уникальными наработками, методическими находками и авторскими образовательными программами. Оценку выступлений проводило компетентное жюри, куда вошли опытные учителя, методисты и представители городского комитета по образованию. Особое внимание уделялось не только глубине профессиональных знаний, но и творческой составляющей, навыкам эффективной работы с детским коллективом и способности формировать духовно-нравственные ориентиры у школьников.

Победителем в главной номинации и обладателем диплома I степени признана Екатерина Корнеева, учитель начальных классов школы № 14. Она представит Новомосковск на следующем, региональном уровне конкурса. Также были отмечены победители в других номинациях. Все участники получили памятные подарки и дипломы за участие.

 

Zewa меняет название на Zemma: новый этап для любимого бренда
Zewa меняет название на Zemma: новый этап для любимого бренда
