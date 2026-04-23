Музей оружия покажет охотничье ружье, изготовленное туляками для Сталина

Уникальная экспозиция «Три стихии тульского оружия: охота, спорт, защита» откроется в Выставочном центре Тульского музея оружия в кремле.

Музей оружия покажет охотничье ружье, изготовленное туляками для Сталина
Фото Алексея Пирязева.

Гостей выставки ждёт захватывающее путешествие по страницам истории отечественного оружейного искусства. 

Пролог выставки переносит зрителей в XVIII век, когда тульские мастера создавали шедевры для царского двора и знати.

Центральное место в охотничьей части экспозиции занимает ружьё, изготовленное тульскими оружейниками в 1948 году для Сталина.

Это экспонат из собрания Государственного центрального музея современной истории России.

Также тулякам покажут эксклюзивные модели, аналогичные тем, что дарили Н. С. Хрущёву, Л. И. Брежневу, Фиделю Кастро, Эриху Хонеккеру и другим мировым лидерам.

Атмосферу стрелкового спорта воссоздадут первые отечественные целевые винтовки. Именно благодаря им о наших спортсменах говорили: «Тула бьёт!»

Особое впечатление оставляют современные образцы боевого оружия. Среди них — уникальный двухсредный автомат АДС, способный стрелять под водой, единственный в мире серийный образец такого класса.

Выставка приурочена к 80-летию Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (филиал АО «КБП им. академика А. Г. Шипунова»).

Открытие 28 апреля в 12.00. 6+

В Новомосковске выбрали «Учителя года»
«Мангальный» тест: ты точно не умеешь жарить шашлык, если не ответишь на эти вопросы

