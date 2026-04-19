Тульские байкеры откроют мотосезон 23 мая

Он начнётся с традиционного заезда от мемориала «Защитникам неба Отечества» до площади Победы.

Фото из архива Myslo

Общегородское открытие мотосезона в этом году запланировано на 23 мая. Об этом сообщает группа «Тульский мотосоюз» «ВКонтакте». Ниже приводим примерную программу мероприятия:

10.30 – 11.00 – сбор участников возле памятника «Защитникам неба Отечества».

11.00 – 11.15 – традиционное возложение цветов к мемориалу.

11.15 – 11.30 – построение мотоколонны и старт проезда.

11.30 – 12.30 – торжественный проезд мотоколонны по маршруту: памятник «Защитникам неба Отечества» – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина – площадь Победы.

12.30 – 13.00 – прибытие мотоколонны на площадь Победы.

13.00 – 14:00 – возложение цветов к памятнику, торжественный патриотический концерт с участием ВИА «Крылатая гвардия».

14.15 – 14.30 – построение мотоколонны и старт проезда по маршруту: площадь Победы – пр-т Ленина – Калужское шоссе – а/д М2 – Красные ворота – Московское шоссе – рок-клуб «М2».

15.15 – прибытие на территорию клуба «М2», где всех желающих ждёт солдатская каша с мясом и горячий чай.

