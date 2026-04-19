С улиц Тулы вывезли около 3000 кубометров веток и мусора

На третьем городском субботнике туляки наводили порядок в местах массового пребывания, на территориях школ и детских садов, на центральных магистралях, въездных и второстепенных улицах города. Убирали мусор в сквере «Левша», Болдинский, на ул. Фрунзе, Хомяковской, Лейтейзена, Кауля и других объектах.

Продолжили убирать смет на ул. Генерала Маргелова, Калинина, Плеханова, Демьянова. Проводили работы по санитарной очистке и благоустройству территорий городских кладбищ, воинских захоронений и мемориалов.

Было убрано свыше 365 тысяч квадратных метров территорий города. Очищено более 250 контейнерных площадок, кронировано 9 деревьев. Вывезено около 3000 кубометов смета, веток и мусора. В работах были задействованы 95 единиц техники.