  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С улиц Тулы вывезли около 3000 кубометров веток и мусора - Новости Тулы и области - MySlo.ru
Регистрация

С улиц Тулы вывезли около 3000 кубометров веток и мусора

По распоряжению главы администрации Ильи Беспалова в городе продолжается месячник чистоты.

Фото: администрация Тулы

На третьем городском субботнике туляки наводили порядок в местах массового пребывания, на территориях школ и детских садов, на центральных магистралях, въездных и второстепенных улицах города. Убирали мусор в сквере «Левша», Болдинский, на ул. Фрунзе, Хомяковской, Лейтейзена, Кауля и других объектах.

Продолжили убирать смет на ул. Генерала Маргелова, Калинина, Плеханова, Демьянова. Проводили работы по санитарной очистке и благоустройству территорий городских кладбищ, воинских захоронений и мемориалов.

Было убрано свыше 365 тысяч квадратных метров территорий города. Очищено более 250 контейнерных площадок, кронировано 9 деревьев. Вывезено около 3000 кубометов смета, веток и мусора. В работах были задействованы 95 единиц техники.

На следующей неделе, 25 апреля, в регионе запланирован общеобластной субботник.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:15 +1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.