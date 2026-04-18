В Тульской области создадут центр репродуктивного здоровья подростков

Фото минздрава Тульской области.

В этом году на базе детской областной больницы в Туле откроется центр репродуктивного здоровья подростков. Об этом сообщил министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

В центре девочки смогут получить консультации по профилактике заболеваний, а мальчики — по вопросам контрацепции и формирования здоровых отношений. Это часть масштабной работы по укреплению репродуктивного здоровья жителей региона.

О мерах поддержки семей говорили на заседании Общественной палаты. Министр отметил, что в Тульской области помогают женщинам на всех этапах — от женской консультации до детской поликлиники.

Для молодых родителей работает контактный центр Минздрава. Специалисты обзванивают семьи в течение первого года жизни малыша, напоминают о визитах к врачу и помогают записаться на прием.

Кабинеты социального помощника уже работают в женских консультациях Тулы. Женщинам оказывают правовую и психологическую помощь. Благодаря этому, по словам министра, за год каждая третья тулячка решила сохранить ребенка — спасено более 300 жизней. В 2026 году такие кабинеты откроются в Алексине, Богородицке и Новомосковске.

Для многодетных семей в поликлиниках действует «зелёный коридор»: при посещении с двумя и более детьми семье предоставляется сопровождающий.