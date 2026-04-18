  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  В Тульской области создадут центр репродуктивного здоровья подростков
новости
новости
Регистрация

В Тульской области создадут центр репродуктивного здоровья подростков

Девочек проконсультируют по профилактике заболеваний.

В Тульской области создадут центр репродуктивного здоровья подростков
Фото минздрава Тульской области.

В этом году на базе детской областной больницы в Туле откроется центр репродуктивного здоровья подростков. Об этом сообщил министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

В центре девочки смогут получить консультации по профилактике заболеваний, а мальчики — по вопросам контрацепции и формирования здоровых отношений. Это часть масштабной работы по укреплению репродуктивного здоровья жителей региона.

О мерах поддержки семей говорили на заседании Общественной палаты. Министр отметил, что в Тульской области помогают женщинам на всех этапах — от женской консультации до детской поликлиники.

Для молодых родителей работает контактный центр Минздрава. Специалисты обзванивают семьи в течение первого года жизни малыша, напоминают о визитах к врачу и помогают записаться на прием.

Кабинеты социального помощника уже работают в женских консультациях Тулы. Женщинам оказывают правовую и психологическую помощь. Благодаря этому, по словам министра, за год каждая третья тулячка решила сохранить ребенка — спасено более 300 жизней. В 2026 году такие кабинеты откроются в Алексине, Богородицке и Новомосковске.

Для многодетных семей в поликлиниках действует «зелёный коридор»: при посещении с двумя и более детьми семье предоставляется сопровождающий.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:21 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
центр продуктивного здоровья рождаемость
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.