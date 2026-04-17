Водолазы МЧС очищают дно тульских водоемов к летнему сезону

Работы завершат до 20 мая.

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Тульской области началась подготовка к летнему купальному сезону. Водолазы-спасатели обследуют дно пляжей, чтобы сделать отдых на воде безопасным, сообщили в региональном МЧС. 

Специалисты проверяют акваторию на глубине до двух метров, очищая дно от мусора, веток и других опасных предметов. По итогам проверки каждому водоему выдаётся акт о пригодности для купания.

На дне прудов в поселке Рассвет и микрорайоне Петровском, помимо мусора, спасатели нашли даже железную продуктовую тележку.

«Всего будет обследовано 70 водоемов, на которых планируется открытие официальных пляжей. Все водолазные работы по подготовке пляжных водоёмов на территории Тульской области планируются к завершению до 20 мая», — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тульской области Дмитрий Мудров.

