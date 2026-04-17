Андрей Дубровский высадил «Сад памяти» и поздравил депутатов в Богородицке

«Местная власть — самая близкая к народу»

В Богородицке прошло торжественное собрание, посвященное предстоящему профессиональному празднику. Со словами поздравления к собравшимся обратился председатель регионального парламента, член фракции «Единая Россия» Андрей Дубровский.

Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе профессиональной команды местной администрации и Собрания представителей муниципального образования Богородицкий район эффективно решаются вопросы по развитию территории.

— Местная власть — самая близкая к народу. На ваших плечах — широкий круг вопросов и колоссальная ответственность. Ведь именно к вам обращаются жители со своими просьбами, инициативами, проблемами. Знаю, как непросто порой даются хорошие результаты. Сколько сил приходится вкладывать в создание комфортной среды, повышение качества жизни людей. Но вы справляетесь, потому что относитесь к своему делу не как к службе, а как к служению: родному городу, родному краю, землякам, — сказал Андрей Владимирович­.

Спикер регионального парламента отметил, что Тульская областная Дума — надежный партнер органов МСУ:

— Когда мы совместно с правительством работаем над бюджетом региона, над распределением средств на ремонт дорог, школ, поликлиник, благоустройство, модернизацию ЖКХ и другие направления, мы опираемся на ваше видение ситуации на местах. А вы, в свою очередь, ориентируетесь на непосредственные запросы жителей. Это помогает нам вместе принимать решения, в центре которых всегда остаются именно люди, наши граждане.

Андрей Дубровский поблагодарил богородчан за труд, самоотдачу и душевность и пожелал дальнейших успехов.

­– Наша общая задача, которую обозначил губернатор Дмитрий Вячеславович Миляев, — сделать Тульскую область территорией семейного счастья. Создать условия, чтобы каждый житель был уверен, что здесь, на малой родине у него и его детей есть достойное будущее! — отметил председатель облдумы.

Депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева выразила слова признательности муниципальным служащим за стремление сделать родной район лучше:

— Вы принимаете решения, которые преобразовывают территории. Ваша работа — это дипломатичность, терпение, знание законодательства и, конечно, любовь к малой родине. Пусть ваш труд приносит удовлетворение, а наградой будут признание и доверие людей, на благо которых вы служите!

Андрей Дубровский и Ольга Слюсарева вручили отличившимся сотрудникам награды Тульской областной Думы.

«Сад памяти»

Богородицк присоединился к масштабному международном проекту «Сад памяти». В рамках акции в городском парке культуры и отдыха высадили кусты сирени в память о защитниках Отечества всех поколений.

Саженцы сирени для эколого-патриотической акции предоставил председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Дубровский.

По словам Андрея Дубровского, такие акции имеют особый патриотический смысл.

— Каждый саженец — это символ нашей благодарности героям: тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны и тем бойцам, которые сегодня отстаивают свободу и независимость нашей страны. Их имена навсегда останутся в наших сердцах, а аллея сирени станет живым памятником мужеству, доблести и отваге, — подчеркнул Андрей Владимирович.

Председатель облдумы поблагодарил юношей и девушек, которые присоединились к этому знаковому событию:

— Ваше участие — лучшее свидетельство того, что молодое поколение чтит историю. Пока вы помните — связь поколений не прерывается.

Как считает Ольга Слюсарева, «Сад памяти» — мост между прошлым, настоящим и будущим.

­– Когда подростки своими руками сажают деревья в честь павших бойцов, они не просто участвуют в благом деле — они формируют личную, глубокую связь с историей, укрепляют чувство долга перед Отечеством и осознают истинную цену мира, ­– уверена депутат.

Своими впечатлениями поделился глава районной администрации Вадим Игонин:

— Для меня это всегда особые моменты — когда простое, на первый взгляд, дело становится частью большой памяти и уважения к истории. Такие акции объединяют и напоминают, ради чего мы работаем и что важно сохранить для будущих поколений.