Роспотребнадзор помог тулякам вернуть 9 млн рублей за некачественные услуги

Жители жаловались на проблемы в сфере торговли, туризма, спорта и связи.

За первые три месяца 2026 года управление Роспотребнадзора по Тульской области добилось восстановления прав граждан и присудило в их пользу более 9,1 миллиона рублей.

Деньги взыскали с недобросовестных продавцов и компаний, которые нарушали закон. Ведомство подало в суды 67 исков.

Основные причины исков:

  • Незаконная продажа: табак, вейпы и кальяны продавали через интернет, что запрещено.
  • Махинации с маркировкой: нарушения в системе «Честный знак» — продажа товаров с поддельными кодами или без регистрации.
  • Обман покупателей: некачественные услуги в сфере торговли, туризма, спорта и связи.

В итоге гражданам вернули деньги, а также выплатили 374 тысяч рублей компенсации морального вреда.

сегодня, в 17:10
