Продление Казанской набережной станет юбилейным подарком к её 10-летию

В 2028 году Казанская набережная в Туле отметит десятилетний юбилей, и к этой дате власти планируют продолжить её развитие.

Продление Казанской набережной станет юбилейным подарком к её 10-летию
Фото Алексея Пирязева

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что улица Металлистов уже стала полноценной пешеходной зоной и доказала свою востребованность:

«Несмотря на сомнения на старте, первоначальные планы оправдались. А уже в 2028 году мы будем отмечать десятилетний юбилей Казанской набережной. И безусловно, её продолжение станет хорошим подарком для жителей и гостей города», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что в историческом центре продолжают появляться новые объекты, а работа, начатая ранее, будет продолжена. Проект расширения набережной остаётся масштабным и требует серьёзной координации, однако власти намерены довести его до результата. 

сегодня, в 15:41
