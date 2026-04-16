В Туле определят лучшего водителя такси

Уже 20 водителей подали заявки на участие в конкурсе «Лучший водитель такси в России». Во вторник, 28 апреля, в Туле пройдёт региональный этап VIII Всероссийского соревнования.

Участие бесплатное, основные требования к конкурсантам: легальный статус таксиста, не менее трёх лет стажа и отсутствие штрафов за грубые нарушения ПДД за прошлый год.

Заявки ещё принимаются на официальном сайте.

Участников конкурса ждёт проверка теории ПДД и знания профильных законов, тест по истории Тульской области, устройству авто и первой помощи, зрелищные соревнования по скоростному маневрированию и плавности вождения, а также ценные призы.