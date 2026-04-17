Магнитные бури накроют Землю: пик возмущений придется на выходные

В ближайшие сутки на Земле начнутся магнитные бури из-за потока быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце, рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии.

Наиболее сильное воздействие ожидается в субботу и воскресенье. Нестабильная геомагнитная обстановка продлится 2–3 дня.

Несмотря на общее снижение вспышечной активности, этот год уже стал одним из самых напряжённых по количеству магнитных бурь. За первые 100 дней года возмущения наблюдались 24 дня — то есть почти каждый четвёртый день был «красным».

По этому показателю 2026 год уступает только 2003-му, который пока остаётся рекордсменом XXI века.