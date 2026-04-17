  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Магнитные бури накроют Землю: пик возмущений придется на выходные - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Магнитные бури накроют Землю: пик возмущений придется на выходные

Нестабильная геомагнитная обстановка продлится 2–3 дня.

В ближайшие сутки на Земле начнутся магнитные бури из-за потока быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце, рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии. 

Наиболее сильное воздействие ожидается в субботу и воскресенье. Нестабильная геомагнитная обстановка продлится 2–3 дня.

Несмотря на общее снижение вспышечной активности, этот год уже стал одним из самых напряжённых по количеству магнитных бурь. За первые 100 дней года возмущения наблюдались 24 дня — то есть почти каждый четвёртый день был «красным».

По этому показателю 2026 год уступает только 2003-му, который пока остаётся рекордсменом XXI века. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 09:16
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.