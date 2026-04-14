Еще в трех районах Тульской области открыли движение по мостам после паводка

В Ленинском, Щекинском и Суворовском районах отменили временные ограничения на проезд по мостам, сообщили в региональном минтрансе.

Снят запрет на движение по мосту через реку Упу в населенном пункте Берники (дорога Тула — Алексин — Обидимо — Р-132 «Золотое кольцо»).

Открыт проезд через мост через реку Упу в деревне Никольское (дорога Тула — Белев — Никольское — Крапивна). Движение также разрешено по низководному мосту через Оку в городе Чекалине (дорога Чекалин — Суворов — Ханино).

Специалисты обследовали состояние мостов, убедились в их безопасности и демонтировали временные запрещающие знаки.