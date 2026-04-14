Стало известно, как будет выглядеть памятный знак для участников военного парада в Туле

В Тульской области официально утвержден внешний вид и описание памятного нагрудного знака «Участник военного парада в городе-герое Туле». Его будут вручать:

участникам военного парада в честь Дня Победы;

активным организаторам и помощникам в его подготовке и проведении.

Уточняется, что памятный знак будут крепить на правой стороне груди. Он выполнен из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм.

Лицевая сторона:

На ней изображены исторические здания Тулы — Тульский кремль, Свято-Успенский собор и музей «Тульские самовары». На их фоне — стилизованное изображение парадного расчёта знаменитой 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Изображение обвито фигурной лентой с надписью «Участник военного парада в городе-герое Туле», а сверху композицию венчают лавровые ветви.

Оборотная сторона:

В центре расположена надпись в три строки: «Памятный знак губернатора». По кругу — надписи «Тульская область».

Памятный знак при помощи ушка и кольца соединяется с четырёхугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. С правого края ленты — красная полоса шириной 12 мм, в центре которой жёлтая полоса шириной 4 мм, обвитая серебристыми полосами шириной 0,5 мм. С левого края ленты — две повторяющиеся оранжевые полосы шириной 4 мм, ограниченные с правого края красными полосами шириной 2 мм.

Элементы памятного знака символизируют:

исторический ансамбль зданий — символ города-героя, крепости духа и места проведения парада;

парадный расчет — символ воинской доблести и ратной славы защитников Отечества, чествуемых на военном параде;

лавровые ветви — символ награды и славы;

красная полоса, в центре которой жёлтая полоса, обвитая серебристыми полосками — принадлежность к знакам Тульской области;

две повторяющиеся полосы оранжевого цвета, ограниченные красными полосами — символизируют славу (оранжевый) и доблесть (красный) участников парада, а дублирование отображает единый строй.

Знак крепится к одежде с помощью булавки и вручается во флокированном футляре с ложементом. К нему также прилагается удостоверение установленного образца.