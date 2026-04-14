  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле от клещей обработают территорию площадью более 160 гектаров - Новости Тулы и области - MySlo.ru
Регистрация

В Туле от клещей обработают территорию площадью более 160 гектаров

К работам приступят во второй половине апреля.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле проведут масштабную акарицидную обработку. Работы охватят площадь более 160 гектаров.

К работе планируют приступить во второй половине апреля или в начале мая, когда установится благоприятная погода. Соответствующие контракты уже заключены по поручению главы городской администрации.

При необходимости, если активность паразитов будет высокой, работы повторят в конце лета.

Особое внимание уделят безопасности в местах массового отдыха: скверах, парках, а также на территориях, прилегающих к детским площадкам и площадкам для выгула собак.

Обработка запланирована во всех округах города: Зареченском, Пролетарском, Советском, Центральном и Привокзальном.


 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 16:17 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
обработка от клещей
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.