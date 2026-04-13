Центр Тулы останется без воды 15 апреля

15 апреля 2026 года с 10.00 и до завершения работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
-
проспект Ленина, 50, 50-г, 52, 52-б, 54 к. 1 (котельная), 56, 58 (детский сад);
-
ул. Л. Толстого, 85 к. 2, 87, 91, 91-а, 93, 118 (дом ребенка), 122;
-
ул. Свободы, 41, 52/1;
-
ул. Бундурина, 43 (котельная);
-
ул. Ф. Энгельса, 99, 101, 103;
-
ул. Первомайская, 10.
Воду отключат из-за ремонтных работ на пересечении ул. Л. Толстого и проспекта Ленина. «После возобновления подачи воды возможно временное повышение мутности и содержания железа», — отметили в Тулагорводоканале.