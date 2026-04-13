  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Центр Тулы останется без воды 15 апреля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Центр Тулы останется без воды 15 апреля

Об отключении холодной воды информирует АО «Тулагорводоканал».

Фото Юлии Королевой.

15 апреля 2026 года с 10.00 и до завершения работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • проспект Ленина, 50, 50-г, 52, 52-б, 54 к. 1 (котельная), 56, 58 (детский сад);

  • ул. Л. Толстого, 85 к. 2, 87, 91, 91-а, 93, 118 (дом ребенка), 122;

  • ул. Свободы, 41, 52/1;

  • ул. Бундурина, 43 (котельная);

  • ул. Ф. Энгельса, 99, 101, 103;

  • ул. Первомайская, 10.

Воду отключат из-за ремонтных работ на пересечении ул. Л. Толстого и проспекта Ленина. «После возобновления подачи воды возможно временное повышение мутности и содержания железа», — отметили в Тулагорводоканале.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:00 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.