Весной и летом ряды российской армии пополнят около 1500 туляков

Во всех муниципальных образованиях организована работа призывных комиссий. С 1 апреля по 15 июля из Тульской области в ряды Вооруженных сил России предстоит направить около 1500 ребят.

В этом году призыв граждан на военную службу проводится в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. Призывники будут направляться к месту службы дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Глава региона подчеркнул, что к участию в специальной военной операции срочники привлекаться не будут.