Миляев учредил памятный знак для участников военных парадов

Об этом губернатор сообщил в своём канале в МАХ

В Тульской области губернатор Дмитрий Миляев подписал указ о создании памятного знака «Участник военного парада в городе-герое Туле».

Ежегодно награда будет вручаться тем, кто принимает участие в параде в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также активным организаторам и помощникам в его подготовке и проведении.

«Этот знак призван сохранять память о героических страницах истории нашей страны, выражать уважение к ратному подвигу и защитникам Родины», — отметил глава региона.