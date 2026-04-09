Землю на три дня снова накроет магнитная буря

По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, жителей ожидает 2–3 дня магнитных возмущений. Период неспокойной геомагнитной обстановки начнется уже с пятницы и может продлиться до воскресенья.

«По-видимому, сегодня последний спокойный день. Воздействие корональной дыры — главного источника возмущений — может начаться уже завтра в середине дня», — пишут эксперты.

Уточняется, что вспышечная активность на Солнце сейчас низкая, но полностью не прекращается. Магнитная буря может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, поэтому стоит быть внимательнее к своему здоровью.