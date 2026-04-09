За три месяца психологи провели для туляков более 4500 консультаций

В первом квартале 2026 года психологи ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева провели 1948 консультаций в кабинетах медико-психологического консультирования. В кабинетах медико-психологической помощи за то же время состоялось 2659 консультаций.

Психологи ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева также проводят выездные консультации в фонде «Защитники Отечества». За первый квартал проведено 96 таких консультаций, среди них: 17 – для ветеранов СВО, 42 – для их родственников, 30 – для членов семей бойцов, пропавших без вести.

По статистике, чаще всего за психологической помощью обращаются женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Среди самых распространённых запросов – сложные взаимоотношения в семье, трудности в общении с коллегами по работе, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессии, перепады настроения.

Напомним, консультации в кабинетах психологической помощи бесплатны и анонимны. При необходимости психолог может записать пациента на приём к врачу-психиатру или выдать направление в профильный диспансер для прохождения полного обследования и назначения медикаментозного лечения.