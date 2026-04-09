  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В пятницу на некоторых улицах Тулы не будет света - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В пятницу на некоторых улицах Тулы не будет света

О плановых работах сообщают городские электросети.

Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Некрасова, 22-44 (чётн.),
  • ул. Рогожинская, 21-35 (нечётн.), 22-46 (чётн.), 34-а,
  • ул. Демьянова, 2, 4, 9-а, 17-а, 19-а, 9-19 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 85-93, 101-117 (нечётн.), 102, 104, 99-а, 118-134 (чётн.),
  • ул. Демонстрации 148, 152, 169-а, 171, 171-а, 195,
  • ул. Гоголевская 44, 45а, 47, 49, 51а, 58, 60, 62, 64,
  • Пушкинский пр-д 4а,
  • пр-т Ленина, 54, 54-а, 54-б, 56, 58, 60, 62,
  • ул. Первомайская, 8, 10,
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 10, 11, 12, 12, 12/1, 21/1, 31, 33,
  • 10-й пр-д, 1-д, 2-е, 2-д,
  • 11-й пр-д, 1-7 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-б, 4, 6, 7-а, 8-б,
  • 12-й пр-д, 1-7 (нечётн.), 1-в, 1-г, 1-д, 8, 10,
  • 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 9-25 (нечётн.), 3-а, 5-а,
  • 17-й пр-д, 2-28 (чётн.), 1-27 (нечётн.),
  • 18-й пр-д, 27-35 (нечётн.), 50-64 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 4-16 (чётн.), 2-ж, 9,
  • 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
  • Парашютный пр-д, 2-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • 18-й пр-д, 66-92 (чётн.), 39-71 (нечётн.), 51-а, 51-б, 45-б, 78-а,
  • 17-й пр-д, 29, 30,
  • 16-й пр-д, 24, 27,
  • ул. Дружба, 3-7 (нечётн.),
  • пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-15,
  • 27-й пр-д, 1-26,
  • 28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 10-44, 20-а-46-а,
  • ул. Речная, 12-70 (чётн.), 11-67 (нечётн,),
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • 6-й пр-д, 17-40,
  • 3-й Речной пр-д, 1-11,
  • 4-й Речной пр-д, 1-10,
  • 11-й пр-д, 24-64 (чётн.), 21-65 (нечётн.), 46-а,
  • 8-й пр-д, 17-47 (нечётн.), 18-48 (чётн.), 19-а, 19-б, 21-а,
  • 9-й пр-д, 2-52 (чётн.), 1-53 (нечётн.), 12-а, 12-б,
  • 10-й пр-д, 22-64 (чётн.), 23-65 (нечётн.), 50-а,
  • 1-й пр-д, 8-а, 13,
  • ул. Кобзева, 1-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-а,
  • ул. Судейского, 17-а.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 22:00 0
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат свет плановые отключения электроэнергии нет света
Место
Тула
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За три месяца психологи провели для туляков более 4500 консультаций
За три месяца психологи провели для туляков более 4500 консультаций

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.