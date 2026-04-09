  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В каких отраслях тульские студенты могут получить гарантированное трудоустройство? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В каких отраслях тульские студенты могут получить гарантированное трудоустройство?

Об этом рассказал глава региона в своем канале на Дзене.

Фото из соцсетей Дмитрия Миляева.

Проект «Профессионалитет» дает студентам колледжей уникальную возможность — получить профессию и быть уверенным в будущем трудоустройстве.

«Смысл проекта в более глубоком взаимодействии образовательного учреждения и работодателя — когда студент учится на реальном оборудовании, когда работодатель участвует в создании образовательной программы, а выпускник получает гарантированное рабочее место», — отметил губернатор Дмитрий Миляев.

За период с 2022 по 2025 год в Тульской области было создано 8 учебных кластеров по 5 ключевым отраслям:

  • химия;
  • туризм и сфера услуг;
  • СМИ и IT;
  • сельское хозяйство;
  • машиностроение.

В проект вошли 19 колледжей и 31 предприятие-партнёр. Общий объём вложений составил почти миллиард рублей. Результат впечатляет: созданы современные лаборатории, закуплено оборудование, а уровень трудоустройства выпускников 2024 и 2025 годов достиг 95%.

В этом году проект масштабируется. Запускаются 7 новых кластеров в сферах:

  • машиностроение;
  • химия;
  • электротехническая промышленность;
  • сельское хозяйство;
  • педагогика;
  • клиническая и профилактическая медицина.

Финансирование на 2026 год составит 1,48 млрд рублей. К программе присоединятся ещё 42 работодателя и 8 колледжей.

«Профессионалитет» в Тульской области — это системная работа, которая дает предприятиям квалифицированные кадры, а студентам — уверенность в завтрашнем дне. И мы будем расширять эту модель дальше», — подчеркнул глава региона.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:21 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Дмитрий Миляев проект Профессионалитет
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.