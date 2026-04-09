Канализационный коллапс в Плавске: водоканал получил 28 заявок, но проигнорировал часть жалоб

Прокуратура Плавского района провела проверку после публикаций в СМИ о проблемах с канализацией в городе. Ведомство выявило нарушение сроков устранения аварий на сетях водоотведения.

С начала 2026 года на улице Победы в Плавске несколько раз происходили аварии с разливом канализационных стоков. Жители подали в МУП «Плавский водоканал» 28 заявок о неисправности колодцев, из-за которых были подтоплены подвалы многоквартирных домов. Однако предприятие устранило только часть неисправностей, проигнорировав остальные обращения.

В связи с бездействием водоканала прокуратура внесла представление руководителю предприятия с требованием немедленно исправить ситуацию.

«После вмешательства прокуратуры засор на канализационной сети по ул. Победы устранен, техническое состояние сети приведено в нормативное», — отметили в пресс-службе ведомства.