Туляки собирают помощь для пострадавших от наводнения в Дагестане

Там ожидается третья волна паводка.

Фото МЧС России.

В Туле организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Дагестане. Принести необходимые вещи можно в Центр временного размещения соотечественников.

В первую очередь нужны:

  • питьевая вода;
  • средства личной гигиены;
  • бытовая химия;
  • препараты для обеззараживания и очистки воды.

Адрес пункта сбора: Тула, ул. Епифанская, 189/1. Отправка гуманитарного груза будет организована совместно с Центром культуры народов Дагестана.

По всем вопросам можно обращаться к Светлане Николаевне Комиссаровой по телефону: 8 915 693-00-57.

Напомним, в конце марта и начале апреля на республику обрушились сильные ливни, которые привели к масштабному наводнению. В городах и сёлах оказались затоплены сотни домов.

Из-за стихии начались перебои с водой и электричеством — на пике кризиса без света оставалось более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и селевые потоки, были повреждены дороги и мосты. Особо сложная ситуация сложилась в Дербентском районе, где произошёл прорыв дамбы на Геджухском водохранилище.

