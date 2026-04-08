Четыре Добро.Центра Тульской области вошли в топ-150 лучших по итогам 2025 года

Подведены итоги всероссийского мониторинга деятельности Добро.Центров за 2025 год. Мониторинг проводился не как формальный рейтинг, а как комплексная оценка эффективности системы поддержки добровольчества. Эксперты анализировали, насколько успешно регионы вовлекают жителей в общественную деятельность, реализуют задачи Ассоциации Добро.рф, развивают профильную инфраструктуру и образовательные программы, а также соблюдают базовые стандарты работы.

По итогам года Добро.Центры Тульской области вошли в число 150 лучших в России. В перечень отмеченных организаций вошли:

Добро.Центр в Венёве;

Добро.Центр в Кимовске;

Добро.Центр в МАУК «Культурно-досуговая система»;

Добро.Центр в Плавске.

«За этими достижениями стоит системная работа местных команд, ответственное отношение к делу и понимание значимости добровольчества для развития области», — отметил губернатор Дмитрий Миляев, комментируя результаты.

Он выразил надежду, что заданный уровень будет не только сохранен, но и станет основой для дальнейшего движения вперед. По его словам, поддержка волонтерских инициатив и вовлечение граждан в общественную деятельность остаются безусловным приоритетом региональной политики.