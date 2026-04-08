29 тысяч за свободу: в Новомосковске иностранец пытался подкупить полицейского

В Новомосковске возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Его обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

По данным СУ СК России по Тульской области, мужчина предложил взятку прямо в отделе полиции. Он хотел, чтобы его не привлекали к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Следствие продолжает работу по сбору доказательств.

По информации регионального УМВД, все произошло после того, как мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции за нарушение ПДД. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Уже там, в кабинете, он попытался передать участковому 29 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности.



