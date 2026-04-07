Тулякам напомнили о компенсации транспортных расходов при лечении в другом регионе

Жители Тульской области, которым необходимо лечение в Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Ульяновской области, могут получить компенсацию за проезд. Оформить выплату можно онлайн на региональном портале «Госуслуги 71».
Размер компенсации составляет до 30 000 рублей. Выплата покрывает фактически понесенные расходы на дорогу к месту лечения и обратно.
Компенсация расходов распространяется на:
- проезд железнодорожным транспортом — вагоны повышенной комфортности эконом-класса (с четырехместными купе категории «К») или вагоны категории «ОБЛ (С)» (с местами для сидения);
- авиаперелеты — по тарифу экономического класса.
Сроки предоставления:
- 5 рабочих дней — принятие решения о предоставлении или отказе;
- 5 рабочих дней — перечисление выплаты после поступления средств на счет управления.
Компенсация предоставляется только по факту понесенных расходов, то есть после покупки билетов.