Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Пасхе

Простые советы помогут сделать праздничные блюда не только вкусными, но и безопасными.

Фото из архива Myslo.

При покупке муки следует обратить внимание на упаковку: пакеты не должны быть сырыми, деформированными, с нечитаемой маркировкой. Просроченная мука может быть затхлой и горчить.

Выбирая готовый кулич, изучите состав. Важно, чтобы в нём были только натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой, без липкости и белесого налета. Также не допускается наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, крови, перьев и помета. Хранить яйца нужно в холодильнике, при этом вареные допустимо хранить не более 36 часов. Для окрашивания яиц следует использовать только пищевые красители.

При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его качестве. Качественный творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Упаковка должна быть герметичной, с указанием сведений об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

Воздержитесь от покупки пищевой продукции в неустановленных местах — с рук, автомобилей, на развалах и т. д. Закупайтесь в магазинах, супермаркетах и кондитерских, где есть информация о хозяйствующем субъекте и созданы условия для хранения и реализации пищевой продукции.

