Память сотрудников УФСБ, погибших в Чечне, почтили в Тульской области

23 года назад, 7 апреля 2003 года, при исполнении служебного и воинского долга в Чеченской Республике трагически погибли трое сотрудников УФСБ России по Тульской области:
подполковник Ишеев Сергей Владимирович;
майор Шрамко Владислав Владимирович;
майор Морозов Олег Александрович.
Машина, в которой находились сослуживцы, подорвалась на взрывном устройстве в Грозном.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга Указом Президента Российской Федерации награждены орденами Мужества (посмертно).