Память сотрудников УФСБ, погибших в Чечне, почтили в Тульской области

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Олег Морозов, Владислав Шрамко, Сергей Ишеев.

23 года назад, 7 апреля 2003 года, при исполнении служебного и воинского долга в Чеченской Республике трагически погибли трое сотрудников УФСБ России по Тульской области: 

подполковник Ишеев Сергей Владимирович;

майор Шрамко Владислав Владимирович;

майор Морозов Олег Александрович. 

Машина, в которой находились сослуживцы, подорвалась на взрывном устройстве в Грозном. 

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга Указом Президента Российской Федерации награждены орденами Мужества (посмертно).

