Тульские полицейские задержали двух дропперов: они забрали у пенсионера 7 млн рублей

В Тульской области полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве.

В дежурную часть обратился 66-летний житель Каменского района. Мужчина заявил, что в феврале передал мошенникам 7 миллионов рублей. Деньги отдавал в Ефремове и Серпухове в течение трех дней.

Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали пособников аферистов — дроперов, которые забирали деньги у потерпевшего. Ими оказались 45-летний уроженец Тюмени и 35-летняя москвичка. Сейчас они задержаны, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.