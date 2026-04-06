Миляев: Предприятия Тульской области вложили в будущие кадры 318 млн рублей

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области.

На совещании говорили о ключевой ситуации с кадрами в Тульской области.

На портале «Работа России» открыто 28 тыс. вакансий. Регион ежегодно обновляет кадровый прогноз: в 2025 году впервые он обновлен на 7 лет вперед, до 2032 года.

Главный приоритет — работа с молодежью: профориентация и трудоустройство подростков (в 2026 году планируется занять 10 тыс. школьников).

В регионе внедрена система маршрутизации: школьник выбирает востребованную специальность, поступает в колледж/вуз, гарантированно идет на предприятие. В этой схеме участвуют 500 работодателей, цель правительства — довести эту цифру до 600.

С 2025 года целевой набор в вузы идет через портал «Работа России»: компании публикуют предложения, абитуриенты откликаются. В 2025 году заключено 420 договоров, квота на 2026 год — уже 750 мест.

По нацпроекту «Кадры» в 2025 году переобучено 1,5 тыс. жителей (трудоустройство свыше 92%). Тульская область — лидер «Профессионалитета»: создано 8 кластеров (химия, машиностроение, АПК, туризм, медиа, радиоэлектроника, педагогика, медицина), в 2026 году добавятся еще 7. Работодатели софинансируют обновление лабораторий — за 2022–2026 гг. около 480 млн рублей.

88% студентов колледжей учатся по договорам с предприятиями (более 24 тыс. договоров). По нацрейтингу трудоустройства 2026 года все колледжи региона заняли позиции выше 30-го места, что лучше среднероссийских показателей.

Дмитрий Миляев выразил слова благодарности всем предприятиям-партнёрам, которые вложили 318 млн внебюджетных средств в развитие будущих кадров на 2026 год: «Это беспрецедентная сумма вложений, серьёзный вклад».

Глава региона предложил провести отдельную встречу с представителями резидентов преференциальных зон — ОЭЗ «Узловая», ТОСЭР «Алексин», «Ефремов», при участии регионального Минпрома и Корпорации развития Тульской области.

«Проекты, которые реализуются сегодня, как правило, нацелены на обеспечение технологического лидерства и технологической независимости. Но в любом случае мы понимаем, что они нуждаются специалистах. Это всегда сложные производства, передовые, инновационные. И там тоже могут требоваться специалисты, в которых сегодня есть определённый дефицит: производство лопаток для газовых и энергетических турбин, производство лимонной кислоты или хлората натрия для отбеливания бумаги, полимеров, соединений лития для аккумуляторных батарей, автомобилестроения», — объяснил губернатор.

Он предложил встретиться с этими резидентами и обсудить их потребность в узких специалистах: «От этого будет зависеть успех производства».

Миляев поручил профильным чиновникам проанализировать ситуацию — рабочие группы, комиссии, штабы по кадровому направлению — и сформировать единый центр принятия решений.