  На «Тулачермете» рухнула труба ТЭЦ: что случилось?
На «Тулачермете» рухнула труба ТЭЦ: что случилось?

По данным Myslo, одна из труб, возвышающаяся над заводоуправлением, осыпалась в эти выходные.

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, накануне на «Тулачермете» обрушилась одна из труб ТЭЦ-ПВС (теплоэнергоцентраль-паровоздуходувная станция) — это отопительная инфраструктура предприятия. По нашим данным, никто не пострадал. Как сообщили Myslo на предприятии, труба ТЭЦ была обрушена в ходе планового демонтажа. «Это не было ЧП, это были плановые работы», — сообщили работники предприятия. Myslo ждет официальный комментарий от «Тулачермета».

3435-1.png
Речь идет об одной из этих двух красно-белых труб (фото vk.com/tulachermet).

По данным Myslo, «черметовская» ТЭЦ-ПВС Новотульского металлургического завода (сейчас — АО «Тулачермет») была введена в эксплуатацию в 1935 году. Это одна из старейших действующих электростанций в Тульской области. В 2021 году на ней меняли только компрессор двигателя. Самой же трубе было более 60 лет.

сегодня, в 11:54 +3
труба ЧП Тулачермет
