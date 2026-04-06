На «Тулачермете» рухнула труба ТЭЦ: что случилось?

Фото Дмитрия Дзюбина из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, накануне на «Тулачермете» обрушилась одна из труб ТЭЦ-ПВС (теплоэнергоцентраль-паровоздуходувная станция) — это отопительная инфраструктура предприятия. По нашим данным, никто не пострадал. Как сообщили Myslo на предприятии, труба ТЭЦ была обрушена в ходе планового демонтажа. «Это не было ЧП, это были плановые работы», — сообщили работники предприятия. Myslo ждет официальный комментарий от «Тулачермета».



Речь идет об одной из этих двух красно-белых труб (фото vk.com/tulachermet).

По данным Myslo, «черметовская» ТЭЦ-ПВС Новотульского металлургического завода (сейчас — АО «Тулачермет») была введена в эксплуатацию в 1935 году. Это одна из старейших действующих электростанций в Тульской области. В 2021 году на ней меняли только компрессор двигателя. Самой же трубе было более 60 лет.