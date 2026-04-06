Миляев объявил о кадровых изменениях: Александр Стариков покинул пост главного федерального инспектора

Об этом стал известно на оперативном совещании в региональном правительстве.

6 апреля — последний рабочий день главного федерального инспектора по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Старикова.

«Главный федеральный инспектор трудился во взаимодействии с правительством Тульской области, в тесном взаимодействии с силовым блоком, с правоохранительными структурами», — отметил Дмитрий Миляев.

Глава региона оценил работу Александра Старикова как эффективную и пожелал ему успехов на новом поприще.

По нашим данным, Стариков пошел на повышение: он займет должность в администрации Президента.

Александр Стариков был назначен на должность главного федерального инспектора по Тульской области в 2024 году, до это служил в следственных органах, в том числе, руководил Следственным Управлением СК по Тульской области.