Между Тулой и Москвой будут курсировать новейшие «Иволги»

Поезда нового поколения свяжут столицу с соседними регионами к 2030 году.

Первые железнодорожные составы новой модификации «Иволга» начнут курсировать уже через несколько лет на Ярославском и Павелецком направлениях.

Одним из пунктов их назначения станет Тула, с которой начнётся продление МЦД в другие регионы. Серийное производство новых составов «Иволга 5.0» стартует на Тверском вагоностроительном заводе к осени 2026 года.

Для долгих путешествий и экспрессов будут предусмотрены три класса расстановки сидений. Вагоны, обслуживающие пригородные маршруты, будут оснащены двумя дверями, а сиденья расставят по схеме 2+2 и 2+3. Это обеспечит максимум мест и быстрый вход и выход для пассажиров.